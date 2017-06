Transfer misterios anuntat de MM la Steaua: "O sa mearga cu noi in cantonament"

MM Stoica a vorbit despre transferurile Stelei din aceasta vara.

Dica a fost prezentat oficial la Steaua, iar echipa a plecat in cantonamentul din Slovacia. Steaua i-a oficializat pe Junior Morais si Larie, iar Budescu va ajunge luni in cantonament. Pe langa doi tineri, Niga si Szecui, MM a anuntat si un alt nume nou la Steaua.



"La Steaua au venit Junior Morais si Ionut Larie. Vor mai fi doi jucatori tineri de perspectiva, Toma Niga si Paul Szecui. Exista un alt jucator care va pleca azi cu noi, nu va pot spune numele lui, si mai suntem in discutii pentru aducerea unui fundas central. Mai departe, doar Gigi Becali stie. Suntem aproape de transferul lui Budescu, am fi fericiti si noi sa stim ca Gigi Becali isi indeplineste visul", a spus directorul sportiv al Stelei.