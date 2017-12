Transfer de 700.000 de euro la Craiova! Prima BOMBA de iarna pentru olteni

CSU Craiova a facut prima mutare importanta din aceasta iarna.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

CSU Craiova l-a cumparat definitiv pe Alex Mitrita de la Pescara, sustine o publicatie din Italia. Oltenii au platit 700.000 de euro pentru mijlocasul in varsta de 22 de ani, scrie ilcentro.it. Jucatorul fusese cumparat de la Viitorul cu 500.000 de euro, asa ca italienii au facut profit.



Mitrita a reusit 7 goluri si o pasa decisiva in 19 aparitii in acest sezon pentru CSU Craiova si e unul dintre cei mai importanti oameni ai oltenilor.