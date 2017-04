"Titlul se joaca, nu avem presiune!" Hagi nu cedeaza dupa infrangerea cu Dinamo! Steaua se poate distanta la 5 puncte

Dinamo 2-1 Viitorul / Gica Hagi nu crede ca Viitorul va pierde contactul cu Steaua in lupta pentru titlu.

Viitorul a pierdut cu Dinamo si poate ramane la 5 puncte in urma Stelei, daca echipa lui Reghe se va impune luni seara la CFR. Hagi e convins ca titlul se va juca pana in ultima etapa.

"A fost un meci cu incarcatura mare, meci de calitate buna, am avut ocazia sa marcam primii, dar au marcat ei. Sunt meciuri la nivel inalt, unde echipele sunt bune. Am facut greseli mari si ne-a costat. Felicitari lui Cosmin, lupta merge in continuare. Invatam din greseli si crestem din fiecare meci. Vom vedea, mergem inainte. Benzar n-a putut sa joace, asta e, suntem la final de an. Era incarcat si nu am riscat cu el. Vom vedea maine si cu Nedelcu, nu stiu. Asta e fotbalul, e greu, copiii invata.

Trebuia sa fim mai pe poarta, mai clari in jumatatea adversa. Noi nu avem presiune, nu ne-am propus sa castigam titlul. Am vazut ca nici nu se discuta despre noi. Noi suntem o echipa tanara, mai avem 4 meciuri mari, cu incarcatura, avem in fata obiectivul sa castigam cat mai multe puncte si sa fim in fata. Se joaca! Lucrurile sunt deschise. Nu e obiectiv sa castigam titlul, avem obiectiv sa castigam meciuri", a spus Hagi.