Mutu e JON SNOW, Becali e REGELE NOPTII! The Game of Derby. Ce roluri ar putea primi fotbalistii de la Dinamo si FCSB in Game of Thrones:))

FCSB foloseste pe post de imn inaintea meciurilor tema muzicala din Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), compusa de Ramin Djawadi.

In 2017, serialul, ajuns deja la al saptelea sezon, este probabil cel mai popular produs de televiziune din lume, cu audiente record si multe premii castigate. GoT este inspirat de seria "A Song of Ice and Fire" a scriitorului american George R.R. Martin si prezinta povestea continentelor imaginare Westeros si Essos, unde mai multe familii nobiliare incearca prin toate mijloacele, inclusiv urzeli, razboaie si tradari, sa cucereasca puterea suprema si sa isi impuna reprezentantul pe Tronul de Fier. Insa, in fata unui adversar care pune existenta tuturor in pericol, "Regele Noptii" si a imensei sale armate de "Umblatori Albi", ei sunt nevoiti sa se alieze sau sa piara. Am incercat un exercitiu de imaginatie si am vrut sa vedem cu ce personaje din "Game of Thrones" se aseamana jucatorii care au evoluat in derby-ul Ligii 1. Trebuie tinut cont ca acesta este un pamflet si trebuie tratat ca atare.

Fanii FCSB / White Walkers (Umblatorii Albi) – Armata lor se supune orbeste Regelui Noptii si este aproape de neoprit, amenintand sa cucereasca toate regatele intalnite in cale;

Fanii lui Dinamo / Night Watch (Rondul de noapte) – Cei care au fost pedepsiti sa pazeasca intreaga viata Zidul de Gheata, care apara cele sapte regate de intrusii din tinuturile misterioase si salbatice de la nord;



Fanii lui CSA Steaua / Wildlings (Salbaticii) – Denumiti si "Free Folk", ei sunt oameni care au trecut de zid, traiesc in salbaticie si lupta atat cu Umblatorii Albi. cat si cu Rondul de Noapte pentru a-si pastra libertatea;

Gigi Becali / Night King (Regele Noptii) – Regele armatei de Umblatorii Albi, detine puteri magice si vrea sa aduca toate regatele sub controlul sau;

Ionut Negoita / The High Sparrow - Conducatorul unui cult care propovaduieste saracia ca metoda de obtinere a echitatii sociale, a iertarii pacatelor lumesti si a linistii sufletesti;

Adi Mutu / Jon Snow – Pedepsit sa faca parte din Rondul de Noapte, carismaticul luptator face numeroase calatorii in tinuturile zapezii de la nord de zid si ajunge sa fie considerat Rege al Nordului. Actorul interpretat de el este un preferat al femeilor care urmaresc serialul;

Ionel Danciulescu / Uncle Benjen Stark – fratele mai mic al lui Ned Stark, Custodele Nordului, el face parte si din Night Watch, dar a fost si atins si de febra albastra specifica Umblatorilior Albi;

Mihai Stoica / Petyr "Littlefinger" Baelish – Un lord nu foarte iubit si nu foarte bogat, dar extrem de viclean, misterios si specialist in teserea de intrigi care sa il ajute sa isi indeplineasca planurile;

Valeriu Argaseala / Lord Varys – Un om de curte discret din King's Landing, dar foarte bine informat si mereu pregatit pentru ce se intampla in lume;

Adam Nemec / Gregor "The Mountain" Clegane – Un luptator inalt si puternic, considerat unul dintre cei mai temuti luptatori din Westeros;

Alibec / Robert Baratheon – Un luptator bun, care devine rege al Tronului de Fier, dar care este capricios, usor influentabil si care are un apetit insatiabil;

Helmuth Duckadam / Sandor "Hound" Clegane – Un luptator puternic, loial si faimos, dar care nu prea a avut noroc de-a lungul timpului;

Doctorul Flavian Aramitu / Samwell Tarly – Un personaj mai sfios, neinteles de multi, dar care este foarte inteligent si loial;

Alexandru David (presedinte Dinamo) / Jaquen H’ghar – Un membru al cultului Faceless Men, a carui identitate si fata adevarata nu o stie nimeni;

Ion Craciunescu, Porumboiu, Kyros Vassaras / Bran (pe rand) – Are puteri telepatice, preluand insusirile clarvazatorului Three-Eyed-Raven, care stie trecutul si viitorul si poate prelua controlul corpurilor diverselor personaje;

Felipe Nascimento / Tyrion Lannister – Un personaj mic de inaltime, pe care unii il resping, iar altii il iau in deradere, insa este inteligent si adaptabil;

Nicolae Badea / Tywin Lannister – Un nobil extrem de bogat, dar discret, calculat si nemilos, mereu credincios cauzei sale nemiloase;

Ionut Lutu / Podrick Payne – Un scutier umil si bun la toate, care devine din ce in ce mai important in derularea actiunii;

Ionut Nedelcearu / Hodor – Un slujitor al Casei Stark, care pare tuturor inofensiv si inocent, dar care are un rol foarte important in desfasurare serialului;

Arbitrii din Liga 1 / Copiii Padurii – O specie straveche, pe cale de disparitie, hartuita de toate partile implicate in actiune.

Tu cu cine i-ai asocia pe Budescu, Filip sau Enache, dar si pe ceilalti fotbalisti din Derby de Romania? :)