Tade traieste o DRAMA dupa BLESTEMUL Steaua! Ce se intampla acum cu el

Gregory Tade a fost adus la Steaua ca golgeter al campionatului, dar a plecat de la echipa lui Becali cu o cota invizibila si cu imaginea grav afectata.

Francezul de 30 de ani nu l-a impresionat pe Becali. Atacantul a fost trecut pe lista neagra dupa numai cateva aparitii in tricoul Stelei. Izolat inca din iarna anului trecut, apoi reprimit pentru cateva luni la prima echipa si indepartat din nou, Tade a ajuns in liga a doua din Qatar, la Qatar SC. Nici aici nu i-a mers prea bine. Desi a marcat de 11 ori in 11 partide, Tade a parasit clubul in ianuarie 2017, iar de atunci nu-si mai gaseste echipa!

Conform mai multor surse online, fostul golgeter al CFR-ului incearca sa revina in Scotia, unde a jucat pentru mai multe echipe, insa niciuna dintre oferte nu e pe placul sau pana in acest moment.



Gregory Tade a marcat de 8 ori in 24 de meciuri pentru Steaua. Transferul sau l-a costat pe Becali 500 000 de euro in vara lui 2015. Dupa numai 12 luni, Steaua l-a lasat sa plece fara sa aiba vreo pretentie financiara.