Surpriza uriasa! Unde a ajuns Marius Alexe cand toata lumea il astepta la Dinamo

Karabukspor nu l-a pastrat pe Alexe in lot si pentru partea a doua a sezonului.

Fostul dinamovist, chemat inapoi in Stefan cel Mare in aceasta iarna, a ajuns pana la urma in liga slovaca! FC Podbrezova, locul 2 in campionat, a anuntat ieri imprumutul sau pana la finalul sezonului. Alexe a apucat si sa debuteze pentru noua lui echipa, care se bate la titlu in Slovacia cu Zilina. Alexe a jucat in egalul cu FC Dac, 0-0.

Marius Alexe, 26 de ani, a mai trecut in cariera pe la Astra, Sassuolo si Karabukspor. Ascensiunea i-a fost blocata de mai multe accidentari serioase. Prima si cea mai grea a venit chiar dupa imprumutul in Italia, in 2013. Alexe are si 8 selectii in inationala Romaniei.