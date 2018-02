Surpriza URIASA! Cu cine a negociat cu Rusescu in aceasta iarna dupa ce a refuzat Steaua

Raul Rusescu a jucat ultimul meci pentru Osmanlispor acum 8 luni!

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Fostul stelist a incercat sa-si negocieze plecarea de la Ankara atat in vara, cat si in perioada de transferuri din ianuarie. Nu s-a inteles cu sefii clubului pentru reziliere si va mai sta pe banca cel putin pana in iunie.

In ultimele saptamani, Rusescu a negociat cu 3 echipe din Liga 1. In afara de Steaua si CFR, Rusescu a fost dorit si de FC Voluntari! Transferul sau la echipa lui Claudiu Niculescu a picat insa din ratiuni financiare. Raul n-a vrut sa-si incheie contractul cu Osmanli, unde are un salariu de 500 000 de euro pe an.

Rusescu, 29 de ani, n-a mai fost folosit de Osmanli de pe 3 iunie 2017. Pentru turci, fostul stelist a marcat de 17 ori in 65 de partide.