Surpriza uriasa! Ce jucator trebuie sa dea afara CFR ca sa-l ia pe Ionita

Alex Ionita e la un pas de CFR!

Mai sunt de stabilit detalii minore intre cele doua cluburi. Astra l-ar vrea inclus in afacere si pe Urko Vera, atacantul spaniol cu sanse mici de a mai prinde echipa de start a CFR-ului dupa transferul lui Tucudean. In cazul in care va accepta sa se desparta de Vera, CFR va trebui sa plateasca 900 000 de euro si sa ofere 10% dintr-un transfer ulterior catre fosta campioana de la Giurgiu, anunta Gazeta Sporturilor.



Ionita s-a inteles deja cu CFR in privinta termenilor personali ai contractului.