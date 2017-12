SUPEREROU pentru Dica! Becali, surpriza URIASA! Vrea un jucator pe care nimeni nu se astepta sa-l vada la Steaua

Becali vrea sa inceapa iarna cu un transfer total neasteptat!

Dupa victoria cu ACS Poli Timisoara din Cupa Romaniei, Becali a anuntat ca vrea 3 transferuri in iarna. Unul dintre ele, complet neasteptat.

"Nu va spun cine e. Nici jucatorul respectiv nu stie. E inventia mea. Si daca il ghiciti n-o sa va vina sa credeti ca este el", a spus Becali.

Conform unor surse din cadrul FC Botosani, jucatorul de care se intereseaza Becali este Mihai Roman! Chiar daca are 33 de ani, Roman e la unul dintre cele mai bune sezoane din cariera. A marcat de 5 ori in 16 meciuri si s-a numarat printre cheile succesului pentru Costel Enache intr-un campionat-senzatie pentru moldoveni. Dupa 19 etape, Botosaniul e a patra in Liga 1, cu 35 de puncte.

Roman a revenit in 2016 in Liga 1. Intre 2013 si 2016 a jucat pentru Toulouse, in Ligue 1, dar un ghinion teribil l-a facut sa rateze cea mai mare parte a contractului. Roman a suferit doua accidentari grave si a fost la un pas de a renunta la fotbal! Mihai Roman are 10 selectii in nationala Romaniei si s-a aflat pe lista lui Becali si in 2010, inainte sa ajunga alaturi de Razvan Lucescu la Rapid.