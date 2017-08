Sunt "caine", caut familie adoptiva! Lotul de 22 de dinamovisti imprumutati, din care Contra poate alege pentru prima echipa

Dinamo poate forma o echipa intreaga cu tot cu rezerve din jucatorii pe care i-a imprumutat in aceasta vara, dupa ce a desfiintat echipa secunda pentru a reduce din cheltuieli.

In timp ce echipa de seniori este formata dintr-un "mozaic" de fotbalisti mai experimentati si cu nationalitati exotice, desi nu neaparat extrem de valorosi, oficialii "ros-albilor" au preferat sa imprumute peste 20 de tineri jucatori romani, practic tot lotul echipei Dinamo II, care evolua in Liga a 3-a si care a fost desfiintata in aceasta vara pentru a reduce din cheltuielile curente, dar si o mare parte din componentii echipei U19, care a castigat Liga Elitelor la grupa lor de varsta in aceasta vara.

De altfel, oficialii lui Dinamo vor sa copieze "reteta" de succes inregistrata cu Valentin Costache, care s-a intors la Dinamo si a avut o evolutie apreciata in acest inceput de sezon, dupa ce a fost imprumutat in editia trecuta de campionat la echipa de liga secunda CS Afumati, unde a jucat 22 de partide si a inscris 6 goluri. Majoritatea pustilor dinamovisti au inceput deja sa prinda minute in teren la noile cluburi, ceea ce era destul de greu sa se intalmple la Dinamo, unde Cosmin Contra este cunoscut ca un simpatizant infocat al jucatorilor experimentati si, de cele mai multe ori, straini.

Echipa jucatorilor imprumutati:

Iustin Popescu (Chindia Tragoviste - Liga 2 / 24 ani) - Claudiu Saftescu (Metaloglobus - Liga 2 / 21 ani), Denis Ciobotariu (Chindia Targoviste - Liga 2 / 19 ani), Mihai Popescu (FC Voluntari - Liga 1 / 24 ani), Vlad Olteanu (FC Voluntari - Liga 1 / 21 ani) - Andrei Tarcoveanu (Gaz Metan Medias - Liga 1 / 20 ani), Raul Negotei (Metaloglobus - Liga 2 / 18 ani) - Patrick Petre (Sepsi Sf. Gheorghe - Liga 1 / 20 ani), Mihai Neicutescu (Chindia Targoviste - Liga 2 / 18 ani), Laurentiu Manole (Gaz Metan Medias - Liga 1 / 20 ani) - Daniel Popa (FC Botosani - Liga 1 / 23 ani)

Rezerve: Vlad Mutiu (Metaloglobus, portar, 22 ani), Vlad Georgescu (Metaloglobus, fundas, 20 ani), Constantin Dima (Sepsi Sf. Gheorghe, fundas, 18 ani), Daniel Groza (Luceafarul Oradea, fundas, 20 ani), Petre Giuga (CS Sirineasa, fundas, 19 ani), Sebastian Bucur (CS Afumati, fundas, 20 ani), Roberto Anghel (Sportul Snagov, fundas, 19 ani), Vladut Vlad (FC Arges, mijlocas, 19 ani), Mihai Codreanu (CS Balotesti, mijlocas, 19 ani), Simone Dobre (Metaloglobus, mijlocas, 19 ani), Silviu Oprescu (FCM Alexandria, atacant, 19 ani)



Echipa tip a lui Dinamo in acest sezon:

Jaime Penedo (Panama / 35 ani) - Jose Romera (Spania / 29 ani), Ionut Nedelcearu (Romania / 21 ani), Luka Maric (Croatia / 30 ani), Steliano Filip (Romania / 23 ani) - May Mahlangu (Africa de Sud / 28 ani), Filipe Nascimento (Portugalia / 22 ani) - Sergiu Hanca (Romania / 25 ani), Rivaldinho (Brazilia / 22 ani), Diogo Salomão (Portugalia / 28 ani) - Adam Nemec (Slovacia / 31 ani)