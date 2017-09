Sunat de Dica, Sumudica arunca o noua "bomba": "Pentru baietii de acolo chiar as antrena FCSB"

Marius Sumudica l-a suparat pe Nicolae Dica dupa ce a declarat ca "Steaua trebuie sa se califice in Europa cu lotul pe care il are". Antrenorul Stelei s-a simtit atacat si l-a sunat personal pe tehnicianul de la Kayserispor.

Sunat de Dica, Marius Sumudica vorbeste in continuare de disponibilitatea pentru a antrena FCSB. Acesta spune ca "ar face un compromis pentru a lucra din nou cu Alibec, Budescu, Morais ori Teixeira".

Sumudica a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Sporturilor, acesta vorbind despre situatia sa din Turcia, dar si despre FCSB.

"Aici am 14 straini care vorbesc engleza sau portugheza, limbi pe care le stiu si eu. Turcii sunt baieti destepti, stiu engleza. Atmosfera este foarte buna, oamenii din stafful meu contribuie la legatura pe care o avem cu jucatorii.



Le-am zis unora dintre baieti de la inceput ca ii inteleg, ca voi face tot posibilul sa le dau minute. Din punct de vedere financiar, sunt super multumiti si vad si ei ce fel de jucatori sunt pe banca la celelalte echipe din campionat. Fotbalisti buni, foarte cunoscuti. Am 24 de jucatori si incerc sa fiu impartial", a spus Sumudica.

"De Budescu ne-am interesat, dar nu s-a ajuns la un consens din punct de vedere financiar. Ca nu se punea problema sa nu-l vreau eu pe Budi. Kayseri trebuia sa plateasca un pret de transfer, plus ca el ceruse destul de mult. Nu s-a putut. La Alibec nu s-a pus problema, ca Gigi cere o suma foarte mare. Cel mai scump transfer al lui Kayseri a fost Boldirn, de 1.2 milioane euro. Nu se puteau atinge de Alibec.

(...)

Gigi nu are cum sa-i distruga pe Budescu si Alibec. Probabil e o strategie cu care incearca sa-i determine sa fie mai buni. Vorbim despre doi fotbalisti speciali, capabili sa castige meciurile. Si doi fotbalisti care pot produce bani. Iar Gigi stim foarte bine ca este un afacerist. Ei doi chiar fac bani!

Eu o singura data l-am scos pe Budescu si a reactionat urat, la un meci cu Targu Mures. Mi-a zis cineva ca a injurat in spatele meu. M-am prefacut ca nu am auzit, iar a doua zi am fost cei mai buni prieteni. Pentru mine au intrat pe teren si accidentati, nu-i uit niciodata pentru asa ceva.

(...)

Depinde de moment. Daca eu as fi liber, iar FCSB n-ar avea antrenor...Da, pentru jucatorii care sunt acum acolo as antrena aceasta echipa. Doar sa nu fie antrenor acolo. Si nu doar la FCSB, as intra in discutii cu oricare club din Romania la care se paote face performanta", a spsu Sumudica.