Sumudica, premiat de The Guardian: LINGVISTUL SAPTAMANII! Englezii se mira cum de un roman tipa la turci in limba portugheza :)

Marius Sumudica incepe sa castige teren si in presa engleza

"Said & Done", rubrica ce l-a facut celebru in Europa pe Gigi Becali, are acum un nou favorit din Romania.

Rubrica strange cele mai amuzante sau neobisnuite lucruri care se petrec in fotbal de-a lungul unei saptamani.

Sumudica a castigat azi premiul "lingvistul saptamanii" - englezii se mira cum de un roman tipa la turci in limba portugheza.

Ce scrie The Guardian:



"Marius Sumudica, antrenorul roman al echipei Kayserispor, tipa catre ziaristii turci in limba portugheza, in timp ce loveste masa. <<Arbitrii fac greseli. Dar de ce nu fac si in favoarea noastra? Eh? Toata Turcia a vazut ce s-a intamplat. Vreau sa fiu respectat>>"