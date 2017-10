Sumudica l-a sunat pe Alibec dupa excluderea din lotul Stelei: "Se simte nedreptatit!" Discutia celor doi

Marius Sumudica se implica in cazul Alibec de la Steaua.

Denis Alibec a avut cea mai buna perioada a carierei la Astra sub comanda lui Sumudica, insa la Steaua nu reuseste sa inscrie, ba chiar a fost exlus din lot din cauza comportamentului sau. Sumudica l-a sunat pe fostul sau elev si i-a transmis ca nu e normal cum se comporta. Alibec se considera nedreptatit, spune Sumudica.

"I-am spus ieri la telefon ca nu e normal cum se comporta. Nu e normal sa faca lucrurile astea. Deja totul degenereaza. La Astra nu a avut niciodata asa iesiri. Eu nu am vazut faza in care a aruncat banderola, dar am vazut ce a facut cu usa. Nu stiu ce se intampla cu el, se considera nedreptatit", a spus Sumudica la Digi.

Alibec i-a spus fostului sau antrenor ca nu a vrut sa dea cu banderola Stelei de pamant.

"El si-a dat cuvantul de onoare ca nu a vrut sa dea cu banderola de pamant. Cand era la Astra, lumea radea de el. Spuneau ca mananca pizza, ca nu fac pregatirea cum trebuie. Daca Sumudica le dadea pizza, da-le si tu pizza daca vrei sa ai rezultate. Nu s-a pus problema de asa ceva, mereu totul a fost facut la modul profesionist la Giurgiu", a adaugat Sumudica.

Sumudica spune ca nu se pune problema unui transfer al lui Alibec la Kayserispor.

”Eu nu pot sa-l iau, ca deocamdata sunt la o echipa care nu si-l permite sa dea 3-4 milioane de euro. Eu l-as lua si maine”.