Sumudica, DOBORAT de furtuna! Cum arata dupa doar o ora din ultimul meci :))

Vremea i-a stricat ploile lui Sumudica. A fost potop in Antalya si jucatorii au fugit la vestiare dupa o ora.

Sumudica a dat indicatii de sub umbrela, iar De Amorim s-a ascuns pe banca sub paturi si prosoape.



"Nu ai cum sa joci fotbal. s-a si intrerupt meciul in minutul 50 si ceva. Asa e vremea in Antalya. te bucuri de cateva zile bune, apare si una din asta", e suparat Sumudica.



O femeie a tinut steagul sus pe ploaie si a arbitrat meciul. In minutul 55, echipele au fugit la vestiare.



Mana dreapta a lui Sumudica e translatorul turc. El a invatat fotbalul si limba portugheza pe plaja, la Rio.



"Inainte am fost ghid turistic. am lucrat cinci ani ca ghid. Este foarte bine sa lucrez cu Sumudica, e un baiat destept, amuzant, cu adevarat amuzant", spune translatorul lui Sumudica de la Kayseri.