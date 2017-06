Sumudica: "Boldrin si Lung au semnat!" Cu ce jucator de nationala vrea sa dea lovitura

Marius Sumudica spune ca mijlocasul Fernando Boldrin de la Steaua si portarul Silviu Lung de la Astra Giurgiu au semnat contractele cu Kayserispor.

Sumudica si l-ar dori alaturi de el si pe Sapunaru, dar spune ca fundasul Astrei e greu de adus din cauza sumei de transfer.

"Boldrin si Lung sunt doi jucatori importanti pe care ii cunosc foarte bine si asta a fost primul criteriu in momentul in care i-am ales. Lucrurile sunt clare, s-au semnat actele si acum putem sa vorbim. Sunt multumit ca am reusit sa-i iau pe cei doi, desi nu a fost usor sa-i aducem. Le-am spus conducatorilor ca nu vreau sa ma implic in niciun transfer. Le-am spus pe posturi ce nevoi avem, iar ei mi-au trimis o lista cu jucatori. Cand m-am uitat pe lista erau Silviu Lung, Cristi Sapunaru si Boldrin.

Sapunaru este un jucator pe care eu il doresc, conducatorii il doresc, dar din pacate este foarte greu de luat in acest moment de la Astra, in sensul in care am inteles ca se cere o suma de transfer care nu se incadreaza in bugetul clubului nostru pentru un fundas central", a declarat Sumudica la Digisport.

Kayserispor a fost asaltata de impresari care propun jucatori dupa ce a foat numit Sumudica la condcuerea tehnica a echipei.

"Sunt fel de fel de impresari care propun jucatori si care s-au folosit de numirea mea la Kayserispor. L-au trimis pe Dielna, pe Ben Youssef pe care-l cunosteam. Am avut peste 50 de jucatori pe lista, deoarece toata lumea propune, toti se gandesc la comisioane si la bani. Ei propun si avand in vedere ca era si un antrenor roman ei credeau ca vor avea un plus", a afirmat Sumudica.