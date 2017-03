Sumudica a fost chemat la ULTIMA discutie de Astra! Ce anunt face despre viitorul sau

Viitorul lui Sumudica se hotaraste la Istanbul!

Patronul Niculae a plecat in Turcia alaturi de Astra pentru amicalul cu Besiktas. Sumudica e bucuros. Vrea ca Niculae sa discute cu jucatorii inaintea finalului din playoff. Dupa meciul cu Besiktas, antrenorul va discuta atat cu Niculae, cat si cu trimisii cluburilor care il vor. Sumudica are doua oferte din Turcia.

"Din vara poate va trebui sa plec in strainatate, nu pot sa refuz sa zbor. Nu puteam sa refuz un asemenea meci! O sa ies si din hotel. Daca e sa patesti ceva, patesti oriunde, poate sa-ti cada un ghiveci in cap. Nu stiu de ce ne-a ale Besiktas, important e ca jucam meciul. E foarte important, asta inseamna sa fii respectat, probabil conteaza si parcursul nostru european. Vine si patronul cu noi, e bine ca e langa echipa. Sper sa reintram in normal, sa ne asezam sa vorbim, e nevoie inainte de astea 8 etape.

O sa am intalniri cu niste oameni din Turcia, sunt doua oferte de acolo. Maine discut si cu cei din conducerea Astrei, daca mi se indeplinesc cerintele, de ce sa nu continui? Lui Teixeira i se incheie contractul in vara, stiu ca patronul Stelei il vrea. Eu voi incerca sa-l iau cu mine, daca voi merge in alta parte. Teixeira nu e batran, joaca cat doi mai tineri decat el. Fara probleme mai joaca un an, doi la nivel inalt", a spus Sumudica.



Șumudică a plecat spre Istanbul.Spune ca trebuie sa se obișnuiască pt că are 2oferte din Turcia.Nu iese din Hotel până la meciul cu Besiktas pic.twitter.com/AYy29ss817 — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) March 24, 2017

Astra va sta în Istanbul la Hilton din centru. Meciul contra Besiktas, netelevizat în România va fi sâmbătă de la ora 15.00. pic.twitter.com/HnjSP4SmX5 — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) March 24, 2017