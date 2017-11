Stoican, ZEN dupa dezastrul din meciul cu Dinamo! :) Ce a declarat la finalul meciului

Dinamo 2-1 Poli Iasi | In Stefan cel Mare, Stoican nu s-a mai enervat atat de rau ca dupa autul ratat de echipa lui la Cluj. :)

Stoican il critica pe arbitrul Coltescu, insa pe un ton mult mai potolit decat jucatorii Iasiului.

"Penalty? Poate asa a vazut baiatul. Rosu? De ce? Trebuie sa spun lucruri, pentru ca le simt. Vreau sa fiu asezat, dar nu rezist. Au fost pe teren doua echipe care au jucat la ce-o iesi.. sa spunem adevarul. Am vorbit cu Cioinac. Mi-a zis ca nu trebuia sa ia nici macar galben.

Mi-a spus ca nu l-a jignit. Daca asa a considerat Coltescu... Asta e, eu vorbesc prea mult de arbitraj, ar trebui sa ma uit mai mult la echipa. Eram increzatori ca putem sa batem azi. In general, in viata, trebuie sa faci lucruri, nu sa vorbesti despre lucruri, le-am zis si baietilor in vestiar asta", a spus Stoican la Digisport.