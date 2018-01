Stelistii i-au stabilit soarta lui Alibec in aceasta iarna! Anuntul facut de conducerea clubului! Ce se intampla cu atacantul

Denis Alibec spera sa plece in aceasta iarna.

Steaua nu renunta la Alibec, in ciuda problemelor din tur. MM Stoica anunta ca jucatorul va fi nevoit sa isi demonstreze valoarea in retur, cand va lucra in continuare alaturi de Dica. Cei doi nu sunt in cele mai bune relatii, insa nu au de ales. MM spune ca cei doi trebuie sa lucreze impreuna.

"Alibec e jucator profesionist, are contract cu Steaua. Dica e si el antrenor profesionist, nu trebuie sa ne asezam nici la mese, nici la scaune.

Fiecare trebuie sa isi faca treaba cu profesionalism", a mai spus MM Stoica la plecarea Stelei spre Antalya.