Fan Steaua de mic? Jucatorul care a ratat penalty cu Steaua, poza cu Dica imbracat in sortul Stelei! FOTO

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, la ProTV!



George Calintaru putea sa fie erou pentru Juventus, insa a ratat penalty intr-un mod incredibil in prelungirile partidei cu Steaua.

Juventus a primit penalty in minutul 95 al partidei cu Steaua de la Ploiesti, intr-un moment in care era condusa cu 2-1 si avea un om in minus pe teren.

Calintaru si-a asumat lovitura, insa a a incercat o scarita, iar mingea a ajuns direct in bratele lui Nita.

A urmat scandal in lotul lui Juventus, iar Calintaru a fost la un pas de bataie cu colegii sai. Jucatorul a lovit cu pumnul in perete de nervi si a ajuns la spital cu un deget fracturat.

Daniel Oprita si-a dat demisia dupa meci si a anuntat ca se simte tradat de fratii sai, desi nu a acuzat evenimentele de pe teren, ci problemele din club.

O imagine cu Calintaru apare acum din perioada in care jucatorul era coleg cu Nicolae Dica la Viitorul. Calintaru avea un sort cu stema Stelei, purtata de clubul din Ghencea pana la mijlocul anilor 2000.

Sursa foto: ProSport