Steaua s-a apucat sa caute arbitri straini! TOTUL LOW COST pentru play-uff! :) Cu cine au luat legatura

Stelistii sunt singurii care vor arbitri straini in mini-campionatul de 10 meciuri care decide titlul in Liga 1.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

LPF a acceptat cererea Stelei de a fi acceptate brigazi de arbitri straini la meciurile din play-off. Liga pune drept conditie ca ambele cluburi ce urmeaza sa se intalneasca sa fie de acord cu o delegare internationala. Pana acum, CFR, Astra si Viitorul s-au opus propunerii, in timp ce Craiova si Poli Iasi inca n-au dat un raspuns, anunta Telekom Sport.

Steaua se ocupase inclusiv de identificarea posibilitatilor pentru delegare. Argaseala gasise variante ieftine in Serbia, Polonia si Israel. Federatia turca, si ea contactata, n-a dat niciun raspuns.

Israelul era de acord sa ne dea arbitri pentru sume mai mici decat cele platite acum in liga 1. 800 de euro pentru centrali si 400 de euro pentru asistenti trebuiau sa achite cluburile in cazul in care ar fi accceptat deal-ul Stelei. Polonezii erau cei mai scumpi. Cereau 9 400 de euro pentru costurile totale de deplasare, cazare si barem de meci. Sarbii aveau tarife identice cu ale noastre: 1050 pentru central, 700 de euro pentru asistenti si 480 de euro pentru al patrulea arbitru.

Sursa: TelekomSport.ro