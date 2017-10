Steaua il pierde pe Morutan! Oferta din strainatate de 1,5 milioane euro: "Joi avem deadline"

Olimpiu Morutan e unul dintre cei mai buni pusti din Romania!

Patronul celor de la Botosani anunta ca joi se stabileste daca Morutan pleaca de la Dinamo Kiev. Ucrainenii ofera 1,5 milioane de euro pentru pustiul promovat sezonul trecut si care a impresionat in Liga I.

"O sa am o oferta buna pentru el si din vara sper sa plece. El e un copil care trebuie ajutat, are nevoie de multa atenţie, are nevoie de provocari. Joi am deadline pentru un raspuns de la partenerii nostri straini de la Dinamo Kiev... bine, e prin zona, dar nu e pe acolo. Sunt de prin mai multe locuri, nu are rost", a spus Valeriu Iftime la ProSport.

Becali a fost aproape in vara sa-l ia pe Morutan de la Botosani, insa cele doua parti nu s-au inteles in privinta sumei de transfer. 800.000 de euro ultima oferta facuta de Becali.