Steaua are cel mai bun tanar fotbalist din Liga 1: "E cel mai bun din Romania!" SURPRIZA | Nu e Man sau Coman: jucatorul pe care Becali il poate vinde cu zeci de milioane

Steaua are in curte un tanar mult mai talentat decat Man sau Coman.

Gigi Becali spera sa-i vanda pe cei doi mijlocasi cu zeci de milioane de euro, insa Anamaria Prodan considera ca portarul Vlad poate valora mai mult decat cei doi oameni de atac. Impresarul sustine ca goalkeeper-ul in varsta de 18 ani este cel mai bun tanar fotbalist din Romania, in acest moment, si nu este in pericol sa-si piarda postul din poarta Stelei.

"Este mult spus ca si-a pierdut locul, toate cluburile isi aduc pe aceeasi pozitie mai multi jucatori. Vlad este un portar foarte bun, poate cel mai bun produs tanar al Romaniei. Este clar ca la 18 ani, cand aperi poarta Stelei, este o presiune in plus. Presiune pe care o pune si patronul, pe care o pune antrenorul, pe care o pun fanii, e firesc.

Eu nu cred ca si-a pierdut vreo clipa pozitia la Steaua, cred ca este o bataie acerba pentru acest post. Balgradean vine după o perioada in care nu a jucat, Edi nu a jucat nici el de foarte mult timp. E clar ca unui portar tanar si de valoare pe care si vrei sa-l vinzi cu milioane, trebuie sa-i dai sanse. E clar ca nu are nimeni rabdare la Steaua, dar cand vine vorba de portari, ma uit si la antrenorii mari, nu prea schimba la 1-2 meciuri, dupa fiecare greaeala", a declarat Anamaria Prodan la ProX.