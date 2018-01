"Steaua a fost cea mai urata perioada din viata mea! Nu am fost respectat". Amorim a vorbit pentru prima data despre dezastrul din ultimul an

Ajuns sub comanda lui Sumudica la Kayserispor, Amorim spera sa revina la forma din urma cu un an. Mijlocasul a vorbit pentru prima data dupa despartirea de Steaua.

Adus ca o certitudine de la Astra, dupa mai multe sezoane excelente in tricoul echipei giurgiuvene, William De Amorim a fost doar o prezenta stearsa in tricoul ros-albastru. Mijlocasul nu a reusit sa se impuna sub comanda lui Nicolae Dica si a fost trimis de mai multe ori sa joace pentru echipa secunda, din liga a treia.

Amorim a vorbit dupa trecerea la Kayseri despre "cosmarul trait la Steaua".

"Eu va spun adevarul, in ultimele 6 luni am fost numai trist. Cred ca am realizat ceva in cei 7 ani si jumatate de Romania, am ajuns cu Astra la un anumit nivel, nu cred ca mi-am batut joc de fotbal sau de viata mea, am facut ceva, altfel nu ma lua Steaua si nu dadea atatia bani pe mine. Din pacate, nu am fost respectat in ultimele 4 luni. Am ajuns sa joc in Liga a 3-a, cea mai urata perioada din viata mea. Asa a fost regula la club, nu mai zic nimic, doar ca n-a fost normal sa nu fiu respectat. Poate vorbesc eu prostii...



Pe mine m-au durut declaratiile la adresa mea fiindca mi-au afectat cel mai mult familia. Ai mei citeau ziarul, vedeau la TV ce se spune despre mine si erau indurerati. Ma intrebau sotia, mama, sora: <>. Pai, eu sufeream in interior si voiam sa nu se vada, ma prefaceam, dar ele citeau in mine durerea. Plangeam de nervi cand eram singur, pentru ca era o situatie care nu tinea de mine. Simteam ca nu mai sunt important pentru echipa si orice as fi facut era in zadar", a spus De Amorim pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.