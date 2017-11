SOCANT! Planic si-a luat piciorul in mana si a URLAT de durere! Moment TERIBIL in meciul cu Astra! E suspect de RUPTURA si poate lipsi pana la vara. VIDEO

Bogdan Planic a suferit o accidentare oribila in minutul 78 al meciului de la Giurgiu.

Nita a cazut pe spate si i-a prins sarbului piciorul sub el! Planic a incercat sa se ridice, insa n-a reusit sa paseasca decat intr-un picior. Fundasul a urlat de durere si si-a luat gamba in mana. Stelistii au cerut interventia de urgenta a medicilor. La prima vedere, accidentarea lui Planic a parut extrem de grava. Fotbalistul a ajuns de pe teren direct in ambulanta!

Planici a urlat socant de durere dupa ce a fost lovit de Nita! Momentul poate fi vazut AICI!

Capturi: Telekom Sport