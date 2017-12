Situatie incredibila la Dinamo! Negoita i-a cerut ajutorul lui Badea pentru a vinde clubul

Ionut Negoita nu a renuntat la ideea de a vinde Dinamo. Omul de afaceri a anuntat de ceva vreme ca vrea sa iasa din lumea fotbalului si sa cedeze clubul, insa deocamdata nu a gasit un cumparator pentru Dinamo.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Negoita a apelat la fostul actionar Nicolae Badea pentru a-l ajuta sa vanda clubul. Chiar daca Negoita are o datorie mai veche fata de Badea, 2 milioane de euro, actualul actionar al lui Dinamo a luat legatura cu fostul conducator din "Stefan cel Mare" cerandu-i ajutorul pentru a scapa de actiunile de la echipa, informeaza Gazeta. In acest moment, actiunile lui Negoita sunt sub sechestru asigurator deoarece Nicolae Badea l-a actionar in instanta pentru acea datorie de 2 milioane de euro.

Ionut Negoita nu traverseaza cea mai buna perioada. Omul de afaceri este acuzat si de bancruta simpla si bancruta frauduloasa, fiind invinuit in procesul de insolventa prin care a trecut Dinamo. Mai exact, Negoita este invinuit ca ar fi ascuns active in valoare de 18.498.000 lei.