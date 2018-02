"Si eu o aparam pe aia! Enache nu mai are ce cauta!" Gigi Becali a facut PRAF 2 jucatori dupa egalul cu Dinamo! Ce l-a MULTUMIT pe patronul Stelei

Dinamo 2-2 Steaua / Gigi Becali l-a criticat dur pe Andrei Vlad dupa egalul cu Dinamo.

"Dica si MM mi-au spus ca putem sa pierdem campionatul. Am luat 2 goluri din greselile lui Vlad. La primul gol trebuia sa o dea in aut. O aparam si eu pe aia. "Messi al portarilor" cum ziceam, m-am inselat si cu asta-basta. M-am convins, nu trebuie sa imi mai spuna nimeni nimic.



Probabil o sa mai il lasam un meci, sa vedem. E posibil si asta (sa apere Stancioiu la Roma). O sa ma consult cu MM si Dica, E prea lejer, neconcentrat, crede ca e pe scena de moda. La golul lui Torje, pai tu (intrebare adresata catre Mihai Mironica) daca erai in poarta luai golul acela?



Eu nu-l mai tin in lot pe Enache. In rest, sunt multumit. Daca marca acolo, pai Enache nu poate sa dea gol cu latul din 5 metri. Daca nu egalam, ramaneam la 3 puncte. Punctul asta face cat un punct intreg. Avem echipe, imi plac jucatorii, am luptat pana la final.



Mie mi-a placut, am dominat si in prima repriza. Le-a fost frica, noi daca marcam din prima, era gata. Despre Florinel (Coman) nu pot sa spun nici de bune, nici de rele la meciul asta. Dar daca nu ai portar..." a spus Gigi Becali la Pro X.