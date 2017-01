Se DEMOLEAZA Ghencea! Detalii de ultima ora: cum va arata noul stadion de 31 000 construit pentru Steaua

Steaua Armatei va avea un nou stadion pe care isi propune sa joace in prima liga din 2020!

Arena va fi construita in urmatorii 3 ani si va avea 31 000 de locuri, scrie Gazeta Sporturilor. Toate tribunele vor fi demolate, mai putin oficiala, in care s-a investit in mai multe randuri. Steaua CSA, echipa care va fi infiintata in vara, va juca pe unul dintre terenurile de antrenament din complex, unde vor fi instalate tribune.

Planul CSA e ca noul stadion sa fie inaugurat oficial in Liga 1 peste 3 ani, cand noul stadion trebuie sa fie gata pentru a permite organizarea Euro 2020. Ghencea e una dintre arenele alese in proiectul trimis la UEFA si in care se vor face investitii masive, alaturi de stadioanele Rapid, Dinamo si Arcul de Triumf.

Capacitatea noului Ghencea va fi cu aproape 3000 de locuri mai mare decat cea a vechiului stadion, care are 28 365 de locuri.