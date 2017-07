Schimb unu' pe doi intre Dinamo si CFR! Propunerea soc facuta de Iuliu Muresan lui Mutu si Contra

CFR Cluj ii propune lui Dinamo un schimb de jucatori: Dan Petrescu vrea un fotbalist de sub comanda lui Contra, in timp ce dinamovistii ar putea primi doi fotbalisti care au avut un sezon bun.

Dan Petrescu si-l doreste cu mare ardoare pe mijlocasul dinamovist Dan Nistor (29 de ani). Antrenorul considera ca fostul fotbalist al Pandurilor ar aduce un mare bonus echipei clujene, in ciuda numeroaselor veniri inregistrate pana acum.



La schimb cu Nistor, clujenii vor sa trimita doi fotbalisti in curtea lui Dinamo. Este vorba despre aceiasi doi fotbalisti pe care CFR a vrut sa-i dea Astrei, in afacerea Silviu Lung Jr.

Iuliu Muresan a spus la Digisport ca CFR intentioneaza sa ii trimita pe francezul Bryan Nouvier si pe portughezul Nascimento la Dinamo.

In varsta de 22 de ani, Filipe Nascimento a evoluat in 43 de meciuri pentru CFR in ultimele doua sezoane, bifand 7 goluri. Acesta este fost international portughez U16, U17 si U18.

De cealalta parte, francezul Nouvier a jucat in 61 de meciuri si a marcat de 4 ori. Acesta est eun produs al lui Metz. El are tot 22 de ani.