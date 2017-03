SCENE INCREDIBILE la conferinta lui Dinamo! Jucatorii au intrat peste Contra si au inceput sa INJURE STEAUA

Viitorul, Steaua, Craiova, Dinamo, CFR si Astra se lupta pentru titlu in playoff.



Scene senzationale la Dinamo, dupa victoria cu 2-0 in fata Pandurilor, la Severin. Cosmin Contra a fost intrerupt la conferinta de presa de proprii jucatori, care au venit sa sarbatoreasca victoria si calificarea in playoff-ul Ligii I, in aceeasi saptamana in care au umilit Steaua in semifinalele Cupei Ligii.

Jucatorii au inceput sa cante in sala de conferinte, in timp ce Contra vorbea cu jurnalistii. Sarbatoarea s-a incheiat cu injurii aduse la adresa rivalei Steaua. Jucatorii au inceput sa copieze scandarile si injuraturile din peluza.

Contra a spus dupa meci, la DigiSport: "De cand sunt la Dinamo, am trait toate meciurile la intensitate maxima. Sunt fericit ca am realizat ceva ce putini mai credeau, ca vom ajunge in playoff. Am crezut, asta a fost motivul pentru care am si venit. Suntem aici in playoff, incepe un drum lung, in care trebuie sa imbunatatim multe lucruri, trebuie sa avem acelasi spirit."