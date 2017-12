Scenariu apocaliptic si o intrebare care da fiori: Va mai exista Dinamo si dupa 2018?

Ceea ce a inceput ca o gluma, cu o amenintare a reprezentantilor lui Nicolae Badea si cu o stire trecuta la diverse despre anchetarea modului in care Ionut Negoita a reusit sa scoata Dinamo din insolventa, se poate transforma in 2018 intr-o certitudine - ultimul club de traditie din fotbalul romanesc cu activitate neintrerupta de la infiintare poate fi suprimat.

Anul 2018 poate insemna pentru clubul lui Ionut Negoita ceea ce a insemnat 2017 pentru echipa lui Gigi Becali, dar finalizat cu falimentul si excluderea din fotbalul romanesc, asa cum a patit Rapid in 2016. Daca patronul FCSB-ului a pierdut definitiv in acest an dreptul de a folosi brandul "Steaua" si pe cel de a se putea lauda oficial cu palmaresul din perioada 1947-2003, cel putin echipa si-a pastrat locul in Liga 1 si, printr-un artificiu al FRF, clubul si-a mentinut si prestanta internationala. In schimb, in cazul lui Dinamo, anul 2018 s-ar putea dovedi, in cel mai rau caz, cel al tararii prin tribunale, al umilintei publice si, in final, al desfiintarii.

Trebuie facute anumite lamuriri pentru cei care nu cunosc foarte bine situatia clubului din Stefan cel Mare. Marca "Fotbal Club Dinamo Bucuresti" (denumire, culorile, sigla cu cei doi caini, imn, domeniu de site), care este folosita de echipa lui Ionut Negoita in Liga 1 (FC Dinamo 1948 SA), ii apartine lui Nicolae Badea (ACS FC Dinamo) pana in noiembrie 2019. Explicatia este ca, in 2005, cand s-a infiintat societatea pe actiuni detinuta acum de Negoita, vechea societate nu a cedat si dreptul asupra intregului brand, ci doar a permis dreptul de folosire a marcilor. In orice moment, Nicolae Badea si ACS FC Dinamo pot retrage acest drept, dar, deocamdata, nu s-a recurs la acest gest extrem pentru ca ar scadea valoarea comerciala a marcii.

Multa lume s-a intrebat de ce in aceasta vara Nicolae Badea a infiintat un nou club de fotbal in Liga a 4-a Bucuresti (CS FC Dinamo), desi nu a investit foarte mult in echipa si era clar ca avand contracandidate ca Academia Rapid, echipa finantata de Primaria Sector 1, si CSA Steaua, echipa Ministerului Apararii Nationale, cluburi cu bugete anuale de sute de mii de euro, nu are nicio sansa la promovare. Raspunsul poate fi gasit, ironic, in modul in care Dinamo-Negoita a iesit din insolventa.

Clubul a solicitat deschiderea procedurii de insolventa in mai 2014, la Tribunalul Bucuresti, iar datoriile au fost acoperite in totalitate la inceputul lunii martie 2015, cu doua luni mai devreme decat prevedea planul de reorganizare aprobat de catre instanta. SC Dinamo 1948 SA a avut de platit 3.486.133 de lei, adica 4,48% din suma aferenta masei credale, care se ridica la momentul intrarii in insolventa la 77.826.649 de lei, aproximativ 17,5 milioane de euro. Dar, in acest an, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de Urmarire Penala au dispus, prin ordonanta, punerea in miscarea a actiunii penale si luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de omul de afaceri Ionut Negoita, administratorul special al SC Dinamo 1948 SA, Cristian Valentin Gheorghita, precum si fata de fostul administrator judiciar, Catalin Andrei Dascal, toti fiind acuzati de bancruta frauduloasa. Procurorii il acuza pe administratorul special ca, in 22 octombrie 2014, cand a propus planul de reorganizare a societatii, "a omis cu intentie sa includa in plan active in valoare contabila neta de 16.863.011,58 lei, fapt care a condus la reducerea frauduloasa a creantelor bugetare". Mai clar, baza de pregatire de la Saftica insuma 4,7 hectare in 2012, dar in planul de reorganizare acceptat de Tribunal in 2014, ea figureaza cu doar 2,5 hectare de teren. Anchetatorii sustin ca administratorul special a fost sprijinit in activitatea infractionala de Ionut Negoita, Catalin Andrei Dascal si de alte doua persoane.

De asemenea, se pare ca anchetatorii investigheaza si modul in care Ionut Negoita, actionarul majoritar al societatii, a ajuns principalul creditor inscris la masa credala, la categoria creditorilor chirografari, cu aproximativ 9,6 milioane de euro, fapt ce i-a permis ca, la momentul intocmirii masei credale, 55% din totalul de 17,5 milioane de euro sa fie catre societatile sale (Ideal Rezidential SRL, Confort City Rezidential SRL, Domus Stil Imobiliare SRL, Rin Hotel Management SRL, Rin Hospitality Company SRL si Confort Business Solutions SRL) sau in nume propriu (3,1 milioane euro). Negoita a putut deveni principalul creditor in procesul insolventei si a putut decide ca datoriile sa fie reduse la minimum legal, prin renuntarea la un procent foarte mare din datoriile pe care clubul din Stefan cel Mare le avea catre el si firmele sale, iar ceilalti creditori au fost obligati sa faca acelasi lucru. Statul roman, care era creditor in acest proces cu 5,5 milioane de euro, a recuperat, conform planului de distribuiri, numai 5,93%, adica, 325.000 de euro.

Acesta este un lucru foarte grav, pentru ca, conform specialistilor contactati, in cazul in care instanta va hotari ca planul de reorganizare a fost intocmit fraudulos, iar cei implicati in insolventa clubului Dinamo sunt condamnati definitiv in acest dosar, se poate ajunge la anularea planului de reorganizare si se dispune direct falimentul. De asemenea, Dinamo ar trebui sa plateasca intreaga suma catre ANAF, adica 5,5 milioane de euro, in caz contrar institutia urmand sa se constituie parte civila in proces. Aceasta ar putea fi si una dintre explicatiile pentru care Ionut Negoita nu este dispus sa finanteze transferuri si vinde toti jucatorii pentru care exista oferte, nu i-a achita inca datoria de 2 milioane de euro lui Nicolae Badea, in contul pachetului majoritar de actiuni achizitionat inca din 2013, si de ce nu se inghesuie nimeni sa cumpere clubul, desi a fost anuntat pretul de 5 milioane de euro (2 milioane Negoita+2 milioane datoria catre Badea+1 milion datorii curente), unul infim daca tinem cont de notorietatea echipei de fotbal si locul din Liga 1.

Asa ca, in timp ce fanii lui Dinamo se gandesc la play-off, transferuri, calificarea in cupele europene sau castigarea campionatului si a Cupei Romaniei, conducerea si patronatul au alte probleme pe cap, mult mai importante.