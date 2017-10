Sanatatea Cluj - Steaua, ProX, 20:30 | Cum comenteaza Becali decizia lui Dica de a folosi pustii de la echipa a doua

Sanatatea Cluj - Steaua e la ProX de la 20:30!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa la PRO X, de la 20:30: Sanatatea Cluj - Steaua

Nicolae Dica a decis sa menajeze titularii in partida de Cupa cu "virusii verzi" de la Sanatatea Cluj. Astfel, nume ca Stefan Pacionel, Alex Nicola si Mario Mihai apar azi in echipa Stelei. Stelistii pregatesc atent derby-ul cu Craiova de duminica, extrem de important pentru lupta la campionat.



"Dica mi-a spus ca deplaseaza rezerve si pusti la Cluj pentru ca cel mai important joc al nostru este cel cu Craiova, nu cel cu Beer Sheva. Si atunci de ce sa mai deplasam jucatorii mii de kilometri. E miza mare cu Craiova, suntem la egalitate de puncte. E contracandidata la titlu. Craiova mi se pare ca are sanse mai mari la titlu decat CFR. Dar o sa vedeti ca nu o sa joace asa cum vor ei cu noi, Steaua te forteaza sa te aperi", a spus patronul Stelei.



Nicolae Dica a decis sa menajeze o mare parte dintre titularii folositi in partidele cu Beer Sheva si ACS Poli Timisoara si va miza pe mai multi jucatori tineri la partida de maine seara care va fi in direct la Pro X.

Iata ce jucatori de la echipa a 2-a a Stelei se afla in lot pentru partida cu Sanatatea Cluj din Cupa Romaniei: Stefan Pacionel (mijlocas), Alex Nicola (fundas), Mario Mihai (atacant), Mihai Neg (fundas), Ianis Stoica (mijlocas) si Laurentiu Ardelean (mijlocas).

De asemenea, Nicolae Dica va miza si pe cativa jucatori cu mai multa experienta precum William De Amorim, Golofca, Dennis Man, Vlad Achim, Andrei Vlad si Daniel Benzar.