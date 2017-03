"Sa nu facem greseala asta!" Jucatorul care l-a SPERIAT pe Daum inaintea meciului cu Danemarca

Daum are un mesaj de avertisment inaintea meciului cu Danemarca.

"Am analizat echipa Danemarcei si intr-adevar Eriksen e un jucator excelenta forma, atat la echipa nationala, cat si la Tottenham. E un jucator important al formatiei daneze, dar nu ar trebui sa facem o greseala sa ne concentram numai asupra unui jucator, deoarece poate altul va deveni mult mai important la acest meci. Poate Ankersen va avea o sansa de a marca si nu am vorbit despre el. si o sa fiu criticat: te-ai concentrat numai pe Eriksen, ce ai facut cu Ankersen? Suntem concentrati in totalitate, nu numai asupra lui Eriksen, ci si asupra altor jucatori. O sa-mi ajut jucatorii cat de mult pot sa rezolve orice situatie", a spus Daum.

Burleanu a spus despre meciul cu Danemarca:

"As vrea sa vorbim de victorii pentru ca ne dorim sa oprim aceasta pauza de 20 de ani. si cu siguranta acelasi lucru isi doreste fiecare dintre jucatorii echipei nationale. Dincolo de bucurie, o astfel de calificare va influenta cariera fiecaruia dintre ei. in acest sistem orice meci este ca o finala si prima finala este impotriva Danemarcei. O calificare la Campionatul Mondial ar fi o performanta istorica pe care cred ca o putem obtine. Dar cand a fost un teren arid in cea ce priveste dezvoltarea fotbalistica, cand lucrurile nu au fost facute cum trebuie nu poti sa vorbest despre o inalta predictibilitate in ceea ce inseamna performanta sportiva. De aceea, ce vom face astazi sa nu asteptati sa se vada maine, 6-8 ani inseamna o perioada de timp in care pot sa evolueze lucrurile", a declarat Burleanu.