UTA si ACS Poli se lupta pentru ultimul loc de Liga 1!

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Timisoara joaca acasa primul meci, luni, pe 12 iunie. Returul are loc 3 zile mai tarziu, pe 15 iunie, la Şiria. Orele celor doua partide n-au fost inca stabilite.



In urma celor doua meciuri va fi stabilita componenta finala a Ligii 1. UTA a mai jucat baraj si anul trecut, cu FC Voluntari, dar a pierdut cu 3-1 la general si a ramas in B.