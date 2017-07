Ronaldo a luat decizia FINALA! Starul portughez nu mai vrea sa plece de la Real Madrid

Cristiano Ronaldo a decis sa ramana la Real Madrid, dupa ce anuntase ca vrea sa paraseasca Spania.

Au trecut 23 de zile de la anuntul care a cutremurat lumea fotbalului. Suparat pe decizia autoritatilor din Spania, care il acuza de frauda fiscala, Ronaldo a decis sa plece de la Real Madrid si din Spania.

Jucatorul a plecat apoi cu Portugalia la Cupa Confederatiilor, iar acum se afla in vacanta. Cotidianul AS din Madrid anunta ca intre timp, Ronaldo s-a razgandit si nu mai vrea sa plece de la Real. Clubul i-a oferit tot sprijinul in lupta cu autoritatile, iar pe 31 iulie, Ronaldo se va prezenta in fata judecatorilor unde trebuie sa dea socoteala pentru 15 milioane de euro aflate in coturi offshore.

"Ronaldo le-a transmis apropiatilor sai ca nu mai vrea sa plece de la Real, ba chiar este incantat de cum evolueaza transferurile si abia asteapta sa inceapa un nou sezon", scrie AS.