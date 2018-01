Rivaldo, suparat pe Dinamo! Rivaldinho, dupa transfer: "Tata m-a sfatuit sa semnez aici, e o oportunitate mai buna"

Rivaldinho (22 de ani) a semnat cu Levski Sofia.

Dinamo s-a despartit de Rivaldinho, fiul marelui Rivaldo, dupa doar un an de zile. Atacantul brazilian a jucat 30 de meciuri si a marcat 5 goluri pentru "caini". El a semnat acum cu Levski Sofia.

Rivaldinho le-a spus bulgarilor ca tatal sau l-a sfatuit sa se transfere la Levski, transmitandu-i ca Bulgaria e o tara frumoasa si ca aceasta mutare poate reprezenta o oportunitate buna pentru el, in conditiile in care Dinamo nu l-a folosit indeajuns de mult.

"Sunt foarte fericit sa fiu aici, stiu ca suporterii vor fi alaturi de mine, i-am vazut si am auzit multe despre ei. Suntem impreuna aici, suntem de aceeasi parte si alaturi de ei suntem mai puternici.

Stiu ca e un antrenor foarte bun aici, sper sa ajut si sper sa invat multe aici.

Am jucat la Mogi Mirim, la Boavista, Internacional si Dinamo. Acum sunt la Levski si vreau sa castig trofee, aceasta este ambitia mea.



Vorbesc mereu cu tatal meu, m-a sfatuit sa vin aici, mi-a spus multe lucruri bune despre Bulgaria.

Mi-a zis ca ar fi o oportunitate buna pentru mine.

Toata cariera mea am jucat numar 9, varf impins, dar la Dinamo am jucat si numar 10. Cosmin Contra m-a invatat sa joc si in spatele varfului", a spus Rivaldinho.