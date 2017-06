Revolutia ASCUNSA care vrea sa distruga Steaua! Vin TRANSFERURILE. Echipa care pregateste loviturile pe silent

Au incheiat play-off-ul pe 5 si au ratat marele obiectiv al sezonului, Cupa Romaniei. Anul asta, Craiova poate fi cu totul alta!

Oficialii clubului pregatesc transferuri importante in perioada urmatoare. Chiar daca pana acum l-au adus doar pe Barbut, sefii Craiovei anunta ca loviturile adevarate abia acum vin. Conform surselor Sport.ro, Craiova discuta cu nume grele si spera sa realizeze cel putin 4 dintre transferurile de pe lista de cadouri pentru Mangia. Pentru a-i face pe plac italianului, patronul Rotaru e dispus sa plateasca salarii chiar mai mari de 15 000 de euro pe luna!

Planul adevarat al Craiovei este sa intre in lupta pentru campionat inca din acest sezon si sa inaugureze stadionul bijuterie construit in oras cu meciuri de Champions League peste fix un an! Un semn ca situatia financiara a clubului e stabila si ca Rotaru nu face niciun compromis in fata principiilor anuntate anul trecut este si mentinerea politicii de vanzari. Craiova nu vrea sa vanda mai mult de un jucator important in fiecare perioada de transferuri.

100 000 de euro a platit Craiova pentru Barbut, singurul transfer facut pe bani pana acum de CS Universitatea.