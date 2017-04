Reghecampf si Sumudica s-au confruntat in direct la TV: "Traiesti din banii lui Becali!" Alibec, motivul contrei

Laurentiu Rereghcampf si Marius Sumudica s-au contrat in direct la TV.

Declaratiile lui Reghecampf despre Alibec nu i-au picat bine lui Marius Sumudica. "Alibec trebuie sa inteleaga ca eu nu sunt Sumudica iar Steaua nu e Astra. Eu am antrenat la alt nivel, Steaua e la alt nivel.", a spus Reghecampf despre gestul lui Alibec de la Cluj. Sumudica a intrat in direct, iar la scurt timp a facut-o din nou si Reghecampf.

Dialogul dintre cei doi antrenori de la Digi

L.R.: Tu ai spus ca i-ai dat Cola lui Alibec, tu ai recunoscut asta! Nu inteleg care e problema?

M.S.: Problema mea nu e niciuna!

L.R.: Daca vrei sa vorbim, ai numarul meu.

M.S.: si tu cand ai vrut sa vorbesti cu mine ai avut numarul meu. Reghe, nu vreau sa-ti aduc aminte, cand ai avut nevoie tu m-ai sunat pe mine.

L.R.: Eu nu am avut niciodata nevoie.

M.S.: Nu inteleg de ce esti asa intepat acum.

L.R.: Sunt intepat pentru ca tu ma ataci pe mine.

M.S.: Nu te atac, tu ai spus de Cola.

L.R.: Bai, omule, pe mine nu ma deranjeaza nimic, nu intelegi. E o diferenta foarte mare intre noi, nu intelegi? Nu ma deranjeaza ce spui, doar nu ma ataca!

M.S.: Cu ce te-am atacat?

L.R.: Cu tot! Ca tu esti Sumudica, esti antrenorul echipei nationale, vorbesti cu Gigi, tu ai facut tot. Nu sunt concurentul tau, nu intelegi?

M.S.: Da, tu esti prea sus...

L.R.: Nu sunt prea sus, eu sunt om. Asta e o diferenta foarte mare

M.S.: Cum adica? Tu esti om si eu ce sunt? Daca vrea sa ai aere de superioritate, nu ti-ai gasit omul! Nu stau sa fac teatru la telefon, nu are rost.

L.R.: Hai sa spun ceva

M.S.: Reghe, voi v-ati batut pe teren si nu s-a intamplat nimic.

Ilie Dumitrescu: Domnilor, haideti sa pastram un dialog decent, fara chestii din astea. Va sunati intre voi si rezolvati problema!

L.R.: Spun un lucru in premiera! Daca Sumudica isi doreste sa antreneze FCSB...

M.S.: N-as putea sa antrenez niciodata FCSB! La mine Alibec nu era un jucator ca oricare altul

L.R.: Pentru mine toti cei 25 de jucatori sunt la fel! Nu e problema ta daca joaca Alibec sau nu. Denis e capitanul echipei pentru ca face diferenta.

M.S.: Tu esti antrenorul perfect, Reghe, bravo tie! La noi era un lider si am luat campionatul datorita lui.

L.R.: Voi ati trait de pe urma banilor luati pe Alibec!

M.S.: Tu traiesti pe banii lui Becali. Daca nu ar fi Becali, FCSB nu ar fi unde e.

L.R.: Nu e FCSB, e Steaua!

M.S.: Ba e FCSB!