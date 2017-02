Reghe nu simte presiunea! E optimist dupa 2-2 cu Voluntari: "A revenit Tanase, Gnohere a jucat si el bine"

Steaua a facut 2-2 cu Voluntari.

"Eu nu vorbesc despre arbitraj, pe mine ma intereseaza ce se intampla pe teren. In prima repriza primim un gol dintr-o degajare de la un fundas, e prea usor. Egalam, apoi avem 2-3 sanse de gol si ratam... Gnohere trage iar din 12 metri, apoi De Amorim doua sanse foarte mari. Voluntari nu ne-a surprins deloc, au incercat doar sa degajeze si sa joace pe contraatac, dar nimic organizat.

In repriza a doua, am facut doua schimbari tactice, De Amorim nu a fost activ cum trebuia, are ambele unghii de la degetele mari de la picioare sunt accidentate, nu a putut sa joace cum trebuie, de aceea l-am schimbat. Pe Pintilii la fel, am jucat mai ofensiv.

Primum un gol dupa 11 metri usor acordat, nu vorbesc despre arbitraj dar s-au intamplat cateva faze si la Cluj si aici. In fine, egalam apoi, avem iar sanse mari de gol, cred eu ca echipa fizic si tactic a jucat foarte bine, nu ne-au surprins cu nimic. Aveam nevoie de Alibec, era altceva cu doua solutii in teren. Vom incepe in curand sa alcatuim un 11 competitiv, a intrat si Tanase, e bine.", a spus Reghecampf la Dolce dupa meci.