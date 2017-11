Breaking news: Vine MILIARDARU' la Dinamo?! Anunt BOMBA: clubul i-a fost propus omului care i-a luat un 'Balon de Aur' lui Ronaldo!

Dinamo poate intra intr-o noua era dupa abandonul lui Negoita!

Nati Meir, omul de afaceri israelian care a anuntat ca are cumparator pentru Dinamo sustine ca i-a propus clubul miliardarului Idan Ofer. Ofer a cumparat recent 15% din actiunile lui Atletico Madrid si are o avere de 2,2 miliarde de euro! Ofer are origini romanesti. Tatal sau, Sammy Ofer, e nascut la Galati in 1922. Idan Ofer e cel mai bogat om de afaceri din Isra

Pasionat de fotbal, Ofer a cumparat in octombrie pentru 600 000 de euro o replica a Balonului de Aur castigat de Cristiano Ronaldo in 2013. Banii au ajuns in conturile fundatiei caritabile Make-A-Wish.

Meir, fost candidat la presedintia Romaniei, a iesit anul trecut din inchisoare, unde si-a petrecut mai mult de 5 ani pentru infractiuni financiare. Omul de afaceri a incercat sa cumpere Steaua alaturi de un om de afaceri israelian in 2009, insa a fost atunci refuzat de Becali. Mier sustinea ca asociatul sau e gata sa plateasca 50 de milioane de euro pentru a-i lua locul lui Becali in conducerea Stelei si promitea transferuri uriase: Robbie Keane sau Yossi Benayoun. :)