Reactia lui Hagi dupa ce patronul Stelei a acuzat Craiova ca s-a dat la o parte cu cu Viitorul

Becali a facut acuze dure dupa meciul Craiovei de aseara cu Viitorul, spunand ca a reclamat partida la UEFA, FRF si LPF si ca spera sa se ia masuri.

Chiar daca in meci e implicat direct nasul sau, Gica Hagi, cu care are o relatie buna, Becali il ataca indirect si pe acesta, chiar daca spune ca a cerut ca Viitorul sa nu fie implicata in eventualele sanctiuni, si ca doar Craiova e vinovata pentru ca a desconsiderat competitia.

Hagi a aflat de acuzele lui Becali insa nu a dorit sa raspunda agresiv, spunand doar ca e multumit de rezultat si ca echipa sa e mai tanara ca cea aliniata de Craiova aseara.

"Fiecare e liber sa spuna ce doreste, insa noi ne-am indeplnit obiectivul. Media noastra de varsta a fost de 21,4 ani, mai mica decat cea a Craiovei. Nu mai vede nimeni ca si noua ne lipsesc jucatori?", a declarat Hagi conform Digi.

Viitorul a batut Craiova cu 1-0 intr-un meci in care Multescu a folosit 4 juniori in echipa de start.