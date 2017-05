Razboi total intre LPF si FRF: "Vrea sa bage ilegal mana in buzunarul cluburilor din Liga 1!" Burleanu, amenintat cu plangeri penale!

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a fost criticat dur de catre secretarul general al LPF.

LPF, prin Iustin Stefan, a anuntat ca daca Burleanu le va lua cluburilor cei 5%, vor exista plangeri penale pentru abuz in serviciu si delapidare!

"Solidaritatea este un lucru pe care Razvan Burleanu l-a inteles gresit. Adica cluburile din Liga 1 sa dea 5% din drepturile lor catre cluburile din ligile inferioare. Solidaritatea suna frumos cand vine vorba de campania electorala. Fara sa avem un surplus de avere, domnul Burleanu vrea sa bage ilegal mana in buzunarul cluburilor din Liga 1 sub titlul de solidaritate. Castigul cluburilor din ligile inferioare ar fi unul infim 8-10 mii de euro. Cu alte cuvinte, soarta lor nu ar fi schimbata.

Domnul Burleanu a spus ca si in Germania e la fel, si in Franta e la fel, si in Spania e la fel. Ce a uitat FRF sa precizeze e ca si in aceste tari, cluburile din Liga 2 sunt membre ale ligilor profesioniste din tarile respective. LPF din Romania nu organizeaza liga a doua. Prin urmare, nu exista un mecanism prin care sa distribuim bani si acestor ligi. Mai mult, legea nu le permite acestor cluburi sa se alature LPF. In ceea ce priveste solidaritatea care functioneaza in ambele sensuri, FRF a uitat sa spuna ca in Germania, o parte dintre veniturile obtinute de echipa nationala merg spre cluburile din Bundesliga” a declarat Iustin Stefan, secretarul general al LPF.