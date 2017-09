Dupa ratarea incredibila a lui Cisse de ieri, la Botosani - Iasi (vezi aici), azi a venit randul lui Tucudean sa intre in topul momentelor NEGRE ale sezonului.

In minutul 2 al meciului cu Juventus, Tucudean a trimis doar in transversala din cativa metri, desi avea toata poarta goala in fata. Mingea ii sarise perfect din bara, dupa sutul lui Chitu.