Raspunsul lui Petrescu la oferta de MILIOANE din Uzbekistan! Ce le-a zis asiaticilor

Petrescu a refuzat nationala Romaniei, dar sefii fotbalului din Uzbekistan au crezut ca-l pot convinge cu banii lor.

Superdan i-a refuzat insa pe asiatici. Antrenorul CFR-ului confirma negocierile si glumeste pe seama interesului pe care i l-au aratat doua echipe nationale in ultima luna: 'varsta e de vina!". :)

"Oferta din Uzbekistan a fost acum o saptamana. Cineva m-a sunat de la federatia din Uzbekistan si chiar m-am mirat pentru ca, in ultima luna, am avut doua oferte de la echipe nationale: Romania si Uzbekistan. Cred ca e din cauza varstei! De aia au inceput echipele nationale sa ma oferteze. Vreau sa-mi duc contractul pana la final, dar in fotbal e posibil orice, nu poti sa stii niciodata", a spus Petrescu.