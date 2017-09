Raspunsul imediat al clujenilor la atacurile stelistilor: "Sa-i batem joi cu 1-0, DIN PENALTY". Ce spune Iuliu Muresan dupa atacurile lui Becali

Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj, le-a raspuns stelistilor, dupa acuzele acestora ca formatia din Gruia "lucreaza la arbitraje".

"Suporterii echipei care pierde meciuril injura mereu, din pacate. Nu poti gestiona situatia cu suporterii echipei adverse.

In alta ordine de idei, ieri a fost penalty. Marc a si recunoscut. Omrani a lovit primul mingea, iar Marc a dat in piciorul lui.



Becali vrea sa puna presiune pe arbitri, sunt declaratii cu scop psihologic. Altfel, nu are dreptate deloc, noi nu am primit penaltyuri de complezenta.

In meciul cu Botosani am avut penalty clar neacordat, plus ca s-a dat eliminare aiurea la Omrani.

Stiti cum este, daca la final faci un clasament, ies greseli plus-minus unu.

Daca cineva mai crede in ziua de astazi ca un club poate lucra cu arbitri, se inseala grav.

Tocmai pentru ca se lupta cu noi si noi suntem pe primul loc, de aia ne ataca.

Eu va spun ca nimeni nu poate sa faca aranjamente. Nici nu cred ca cei de la Steaua, Dinamo sau Craiova isi asuma acest lucru, poate mai comenteaza cineva asa.



In Romania, organele statului sunt foarte puternice, se asculta multe telefoane. Va spun o realitate. Daca faceam asa ceva, nu cred ca astazi mai puteam sa discutam la telefon.



Va fi un meci greu cu Steaua, va fi greu si pentru ei. Dar ca sa fac o gluma, spun ca mi-ar placea sa batem cu penalty. 1-0 greu din penalty. Dintr-un penalty corect, nu conteaza! Asta ca sa le raspund celor care vorbesc mereu de arbitraj.

Ar trebui sa ne vedem de treburile noastre, nu sa dam vina pe alte lucruri. Cand echipa nu merge, nu altii sunt vinovati.

Nu e un meci decisiv, mai e mult pana la Play Off. Sa nu uitam ca in Play Off se vor injumatati punctele. Noi avem inca emotii si in privinta Play Off-ului, inca nu suntem la jumatatea sezonului regulat, mai sunt multe meciuri de jucat. Obiectivul in acest moment este sa prindem primele 6 locuri.

Steaua are un lot valoros, cum avem si noi. Aseara au jucat cu mai multe rezerve si au facut un meci foarte bun", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Pro•X