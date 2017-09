Transfer de SENZATIE pentru Rapid in liga a 4-a! O legenda a clubului pleaca din liga 1 si va juca langa Pancu si Niculae

Un alt simbol al Giulestiului e aproape de echipa creata de Primaria Sectorului 1 in liga a 4-a.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Vasile Maftei are probleme la Voluntari si s-ar putea desparti de castigatoarea Cupei in urmatoarea perioada. Pancu a luat deja legatura cu fostul sau coleg si i-a propus sa vina la Academia Rapid, in D. Maftei n-a stat prea mult pe ganduri si a acceptat imediat. Astfel, daca fundasul de 36 de ani ramane liber, va alege sa revina in Giulesti langa prietenii Niculae, Pancu si Schumacher.



"Am vorbit cu el acum doua zile, stiam de la Nico ceva, ca are probleme la Voluntari. Vasile ne-a transmis ca vrea sa mai joace, asa ca asteptam si noi sa vedem ce se intampla. Fara probleme vine la noi, joaca fara niciun fel de problema in continuare pentru Rapid. Chiar daca nu poate juca de acum, o va face din iarna. Pana atunci se va antrena cu noi. Trebuia sa fie liber de contract inainte sa se incheie perioada de transferuri ca sa-l putem folosi inca de acum", a explicat Pancu la Digisport.

Maftei mai are contract cu Voluntari pana la finalul sezonului.