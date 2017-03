Promisiunea geniala a lui Bobita din Las Fierbinti pentru Ivan si Baluta, daca iau titlul Ligii I :) VIDEO

Daca ia Craiova titlul, Bobonete il face sef pe Ivan in barul din Las Fierbinti. Bobonete a gasit si un "Dorel" in echipa Craiovei.

Bobonete tine de la 2 ani cu Craiova si ii face actori in Las Fierbinti pe olteni, daca iau titlul.

"Il vad pe Ivan stand la carciuma, in locul lui Bobita, dar nu mult, ca nu prea il vad bun la calcule. Pe Baluta l-as pune in rolul lui Dorel, iar pe Mazarache in locul lui Giani", a spus Mihai Bobonete, care a asistat la meciul Astra 0-0 Craiova.

Bobonete isi va face abonament pe noul Oblemenco, unde spera sa vada la vara meciuri din Champions League.

"Imi place cum arata echipa, sper sa castige titlul. Steaua nu are sanse prea mari din ce vad eu acolo", a mai spus el.

Bobonete le pregateste oltenilor si un derby la... Jocuri de Celebritate!

"3 jucatori de la o echipa, 3 de la alta echipa, poate vom face o confruntare", a mai spus Bobonete.