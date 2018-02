Problema lui Busu: ce se intampla cu etapa viitoare daca meciul de la Iasi se amana din cauza iernii? "Nu merge instalatia de incalzire"

E iarna in toata regula la Iasi. Ninge si e ger, iar instalatia de incalzire a stadionului e defecta.

Moldovenii s-au trezit in plina iarna ca n-au instalatie de incalzire functionala pe stadionul de la Iasi.

Sambata se anunta ninsori abundente si ger de pana la -10 grade, iar meciul dintre Poli Iasi si Viitorul risca sa fie amanat.

"Din pacate, am aflat ca instalatia de incalzire a stadionului de la Iasi nu este functionala", a anuntat in aceasta dimineata presedintele Viitorului, Cristian Bivolaru, la PRO X.

Se poate da toata etapa peste cap

Problema stadionului din Iasi poate da toata etapa peste cap, si asta pentru ca sunt trei meciuri programate la aceeasi ora: Botosani - Gaz Metan, Poli Iasi - Viitorul si Astra - Dinamo, adica partidele decisive pentru accederea in playoff.

Ce se va intampla in cazul in care meciul de la Iasi va fi amanat? In mod normal, ar trebui sa se amane si celelalte doua jocuri, insa nu exista deocamdata un raspuns din partea LPF la aceasta intrebare.

Cel mai probabil, Liga va insista ca meciul sa se joace, chiar si in conditii de iarna grea, mai ales ca exista precedentul de anul trecut, de la Targu Mures, cand un meci de fotbal s-a jucat pe un patinoar de hochei.

Botosani e eliminata, dar poate influenta soarta calificarii

Meciul dintre Botosani si Gaz Metan nu are o miza directa, dar poate influenta soarta calificarii in playoff.

La egalitate de puncte in trei - Botosani, Iasi si Dinamo - Poli Iasi este echipa avantajata.

Pe cand la egalitate de puncte in doua echipe - Iasi si Dinamo - Dinamo este echipa avantajata.

Captura foto: lpf.ro