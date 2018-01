Primul transfer al lui Miriuta in acest an? A castigat titlul in Liga 1, acum s-ar intoarce in Romania: "Dinamo suna tentant!"

Unul dintre fotbalistii care au contribuit la titlul castigat de Viitorul sezonul trecut nu ar spune nu unei reveniri in Liga 1.

Nelut Rosu a plecat de la echipa lui Hagi in vara si a semnat cu bulgarii de la Levski Sofia, insa nu a fost cea mai inspirata decizie a carierei sale. Mijlocasul in varsta de 24 de ani va avea o discutie cu conducerea clubului si se gandeste sa revina in Romania. Dinamo ar reprezenta o varianta demna de luat in calcul.

"2017 a fost un an bun pentru mine. Am iesit campion cu Viitorul, cel mai frumos lucru pentru mine pe plan sportiv. A fost apoi perioada din Bulgaria, foarte buna la inceput, apoi, dupa Europa, am schimbat antrenorul, m-am si accidentat si nu am mai prea jucat.

Nu stiu ce o sa se intample, o sa am niste discutii sa stabilim ceva pentru mine. Nu mi-am reziliat contractul si nici nu am avut discutii in acest sens. Mi-as dori sa joc in strainatate, dar nu pot sa zic ca nu m-as intoarce la o echipa buna, cu pretenţii, care sa se bata in play-off. Nu pot sa zic ca nu suna tentant Dinamo. E o echipă cu traditie care in fiecare an isi doreşte sa prinda play-off-ul. Ar fi un dezastru daca nu l-ar prinde", a declarat Nelut Rosu pentru TelekomSport.