Primul MESSI al lui Becali revine in Liga 1! Cu cine e gata sa semneze

Acum 7 ani, Becali era convins ca va da lovitura cu un pusti promovat de la centrul de juniori.

Florentin Matei, poreclit 'Messi' in centrul de tineret din Ghencea, era vazut de Becali drept marea lovitura a viitorului pentru Steaua. Pustiul a primit inca de pe vrenea junioratului un salariu de aproximativ 100 000 de euro pe luna. Magia s-a stins repede. Becali a renuntat definitiv la Matei dupa un sezon de imprumut la Unirea Urziceni.

Fotbalistul de 24 de ani e acum aproape sa revina in Romania. Dupa 4 sezoane in care a jucat in strainatate la Volin Lutk si Rijeka, Matei e liber pentru jumatate de sezon. Mijlocasul ofensiv va fi cel mai probabil imprumutat pana la vara de Astra, anunta Gazeta Sporturilor. Rijeka ii va suporta intergral salariul.

In acest sezon, Matei a jucat 13 meciuri si a marcat de 3 ori pentru Rijeka. Sezonul trecut, romanul a fost campion in Croatia.