Primul "11" al celor mai scumpi straini din Liga I, dominat de CFR, Steaua si Dinamo. Cum arata echipa

CFR, Steaua si Dinamo domina echipa celor mai scumpi straini care evolueaza in acest moment in Liga I, conform Transfermarket. Clujenii au 4 jucatori, portarul, un fundas, un mijlocas si un atacant, Steaua are doi fundasi si un mijlocas iar Dinamo are un fundas, un mijlocas si un atacant.

Echipa este completata de Astra, care il are pe Seto in primul "11", japonezul intors recent dupa experienta nereusita din Turcia. Din cei 11 jucatori, Arlauskis, Jorge, Djokovic si Balde au fost adusi in acesta vara.

Iata mai jos primul 11:

Arlauskis (CFR 1 mil)

Romera (Dinamo 1 mil), Boli (CFR 1,5 mil), Artur Jorge (Steaua 1 mil), Momcilovic (Steaua 1,3 mil)

Djokovic (CFR 0,9 mil), Seto (Astra 1 mil), Mahlangu (Dinamo 1 mil), Morais (Steaua 1,4 mil)

Balde (CFR 1,5 mil), Nemec (Dinamo 1 mil)